ЦСКА победил московское "Динамо" в серии буллитов в матче КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ЦСКА обыграл московское "Динамо" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Иван Игумнов (2-я минута) и Игорь Игнатушкин (35). У ЦСКА шайбы забросили Мэтт Робинсон (5), Андрей Кузьменко (19). Решающий буллит на счету Грега Скотта.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 98 очками, "Динамо" - шестое (69).

В следующем матче 27 декабря "Динамо" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", ЦСКА на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".