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ЦСКА победил московское "Динамо" в серии буллитов в матче КХЛ

Спорт
25 декабря, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Основное время матча завершилось со счетом 2:2

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Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ЦСКА обыграл московское "Динамо" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Иван Игумнов (2-я минута) и Игорь Игнатушкин (35). У ЦСКА шайбы забросили Мэтт Робинсон (5), Андрей Кузьменко (19). Решающий буллит на счету Грега Скотта.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 98 очками, "Динамо" - шестое (69).

В следующем матче 27 декабря "Динамо" сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом", ЦСКА на выезде встретится с нижегородским "Торпедо".

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