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ФИФА поблагодарила Мутко за решение по РФС, принятое в интересах подготовки к ЧМ-2018

Спорт
25 декабря, 23:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

В понедельник вице-премьер РФ объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко, приостановившего деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), что было сделано в том числе в интересах подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом говорится в заявлении ФИФА, предоставленном ТАСС в пресс-службе организации.

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Биография Виталия Мутко

Биография врио президента РФС Александра Алаева

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации, временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

"ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира", - говорится в заявлении.

Мутко также заявил, что он готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". "Решение Мутко не скажется на успешной организации чемпионата мира, в то время как ФИФА, российское правительство, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к турниру согласно плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми задействованными сторонами и согласует следующие шаги, связанные с оргкомитетом", - также говорится в заявлении.

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