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Воробьев: игра с ЦСКА доказала, что у ХК "Динамо" есть характер и дух

Спорт
25 декабря, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Встреча на арене "ВТБ Ледовый дворец" завершилась победой армейцев по буллитам со счетом 3:2

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Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев остался доволен самоотдачей и борьбой хоккеистов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Встреча на арене "ВТБ Ледовый дворец" завершилась победой армейцев по буллитам со счетом 3:2.

"Эта игра доказала, что у нас есть характер, динамовский дух, будем биться в каждой игре, независимо от соперника. Вся команда сегодня пласталась, взяли очко, бились, помогали вратарю, в каких-то моментах он реально нас "подтащил". До Нового года у нас два тяжелых матча (на выезде с "Металлургом" и "Автомобилистом"), каждое очко на вес золота, плей-офф для нас уже идет. Стараемся ставить в состав молодежь, даем ребятам шанс", - сказал Воробьев.

В свою очередь главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команда провела третий период лучше двух первых. "Сыграли три разных периода, самый позитивный - третий, когда играли дисциплинированно, с головой и сердцем, движение с обеих сторон было хорошее, где-то не хватало реализации. Причин этому несколько: игра вратаря "Динамо" Бочарова, утомление ребят. Завершение - тонкая работа мелких мышц, ребята устают. Бросок есть, резкости нет", - считает Никитин.

Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко считает, что его команде не хватает сил из-за большого количества матчей за сборные. "Может, у нас где-то чуть-чуть сил не хватает, немного не везет, нелепые голы пропускаем. Все вместе совпало - и физика, и невезение. Сегодня, слава богу, переломили серию поражений за счет характера, показали себя чуточку сильнее "Динамо"", - сказал хоккеист.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с "Торпедо" 27 декабря. Динамовцы идут на шестой позиции и в следующей игре в тот же день встретятся на выезде с магнитогорским "Металлургом".

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