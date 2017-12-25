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Хоккеист "Динамо" Комаров доволен игрой с ЦСКА, несмотря на поражение команды

Спорт
25 декабря, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на арене "ВТБ Ледовый дворец" завершился победой ЦСКА по буллитам со счетом 3:2

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Комаров доволен содержанием и качеством игры команды в матче с ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на арене "ВТБ Ледовый дворец" завершился победой ЦСКА по буллитам со счетом 3:2.

"Хорошая, боевая игра, наша команда играла очень хорошо. Мне очень понравилось, рад за команду, появляются мужички, которые бьются. Добавляем в атаке, создаем моменты, забрасываем, не хватило реализованного момента для победы", - считает Комаров.

29-летний форвард также отметил, что его драка с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в конце первого периода добавила игре градуса. "Один лезет на пятак, другой не дает, обычная ситуация - вот и драка. Она [драка] дала дополнительных эмоций и той, и другой команде. Хоккей после этого стал веселее", - сказал Комаров.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет в Нижнем Новгороде с "Торпедо" 27 декабря. Динамовцы идут на шестой позиции и в следующей игре в тот же день встретятся на выезде с магнитогорским "Металлургом".

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