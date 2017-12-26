Футболист "Кайрата" Аршавин пытался уговорить Кержакова играть за казахстанский клуб

ТАСС, 26 декабря. Российский форвард алма- атинского "Кайрата" пытался уговорить бывшего партнера по "Зениту" Александра Кержакова перейти в казахстанский клуб. Об этом рассказал футбольный агент Рустам Раджабов, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Vesti.kz.

"По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре "Зенита". Также ему захотелось попробовать себя на телевидении", - рассказал агент.

В "Кайрат" Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской "Кубани", провел за клуб 61 матч, забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу. 13 ноября 36-летний игрок подписал новое однолетнее соглашение с командой. Аршавин провел основную часть карьеры в санкт- петербургском "Зените", с которым три раза выиграл золотые медали чемпионата России, дважды - серебряные, один раз - бронзовые. В сезоне-2007/08 нападающий помог команде завоевать Кубок УЕФА.

Кержаков выступал за основной состав "Зенита" с 2001 по 2006 год, с 2010-го по 2015-й, а также с 2016-го по 2017-й. Летом 2017 года он объявил о завершении карьеры.