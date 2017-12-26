Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.12:
$ 58.2
€ 69.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Голден Стэйт" победил "Кливленд" в матче чемпионата НБА

Спорт
26 декабря, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 99:92

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 декабря. "Голден Стэйт" со счетом 99:92 обыграл "Кливленд" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков. У проигравших наилучшую результативность продемонстрировал Кевин Лав - 31 очко и 18 подборов.

"Голден Стэйт" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед в 34 встречах. "Кливленд" располагается на третьей позиции на Востоке с 24 победами в 34 матчах.

В следующем матче "Голден Стэйт" 28 декабря примет "Юту", "Кливленд" в этот же день в гостях сыграет с "Сакраменто".

Клуюы являются финалистами плей-офф НБА последних двух сезонов. В 2016 году победил "Кливленд", в 2017-м - "Голден Стэйт".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мутко приостановил работу в РФС, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
КПРФ рассматривает директора совхоза им. Ленина как кандидата на президентские выборы
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Навальный заявил, что будет обжаловать решение ЦИК
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама