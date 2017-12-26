"Голден Стэйт" победил "Кливленд" в матче чемпионата НБА

ТАСС, 26 декабря. "Голден Стэйт" со счетом 99:92 обыграл "Кливленд" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков. У проигравших наилучшую результативность продемонстрировал Кевин Лав - 31 очко и 18 подборов.

"Голден Стэйт" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед в 34 встречах. "Кливленд" располагается на третьей позиции на Востоке с 24 победами в 34 матчах.

В следующем матче "Голден Стэйт" 28 декабря примет "Юту", "Кливленд" в этот же день в гостях сыграет с "Сакраменто".

Клуюы являются финалистами плей-офф НБА последних двух сезонов. В 2016 году победил "Кливленд", в 2017-м - "Голден Стэйт".