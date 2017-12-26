Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м

Спорт
26 декабря, 12:41 UTC+3 КОЛОМНА область/ 26, декабря. /ТАСС

Второе место занял Руслан Мурашов, на третьей позиции Артем Кузнецов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОЛОМНА /Московская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Павел Кулижников завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.

Он показал результат 34,75 секунды. Второе место занял Руслан Мурашов (35,07), третье - Артем Кузнецов (35,19).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 метров и один раз стал первым на дистанции 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Кузнецов пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи, где он занял 19-е место на дистанции 500 метров.

Чемпионат России завершится 28 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
4
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
5
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
6
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД
7
СК подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, въехавшего в пешеходный переход
Темы дня
Новости партнеров
Реклама