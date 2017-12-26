Конькобежец Кулижников стал чемпионом России на дистанции 500 м

КОЛОМНА /Московская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Павел Кулижников завоевал золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.

Он показал результат 34,75 секунды. Второе место занял Руслан Мурашов (35,07), третье - Артем Кузнецов (35,19).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды он выигрывал Кубок мира на дистанции 500 метров и один раз стал первым на дистанции 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Кузнецов пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи, где он занял 19-е место на дистанции 500 метров.

Чемпионат России завершится 28 декабря.