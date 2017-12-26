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ОКР не исключает варианта открытия Дома болельщиков российских спортсменов на ОИ-2018

Спорт
26 декабря, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Из-за дисквалификации ОКР российские спортсмены будут выступать на Играх в Южной Корее под олимпийским флагом

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не исключает, что во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет функционировать Дом болельщиков российских спортсменов. Об этом на пресс- конференции заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.

Дом болельщиков олимпийской сборной России был впервые организован во время летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"На данный момент планируется сделать Дом болельщиков. Если у нас все будет нормально, то из Дома болельщиков планируются прямые включения, трансляции, встречи со спортсменами. Эту опцию мы хорошо обкатали на Играх в Рио", - сказал Выборнов.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

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