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ОКР в будущем может создать олимпийский телеканал

Спорт
26 декабря, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

По словам главы ОКР Александра Жукова, финансирование такого проекта зависит от интереса пользователей к новому интернет-порталу организации, который был запущен во вторник

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в перспективе не исключает создания собственного телеканала, который получит место в сетке эфирного вещания. Об этом во время запуска интернет-портала двух проектов ОКР - "Команда России" и "ОКР ТВ" сообщил президент организации Александр Жуков.

"Понятно, что финансирование такого проекта [телеканала] и его масштаб зависят от интереса пользователей [к новому интернет-порталу]. Если он будет проявлен, то можно будет говорить и о телевидении", - сказал Жуков.

На новом едином интернет-портале ОКР ежедневно планируется размещение видео, фото и и текстового контента собственного производства ОКР, включая новости от первоисточника в период Олимпийских игр.

Во время Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, интернет-портал планирует охватить уникальную аудиторию численностью не менее 3,2 млн пользователей.

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