ОКР в будущем может создать олимпийский телеканал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в перспективе не исключает создания собственного телеканала, который получит место в сетке эфирного вещания. Об этом во время запуска интернет-портала двух проектов ОКР - "Команда России" и "ОКР ТВ" сообщил президент организации Александр Жуков.

"Понятно, что финансирование такого проекта [телеканала] и его масштаб зависят от интереса пользователей [к новому интернет-порталу]. Если он будет проявлен, то можно будет говорить и о телевидении", - сказал Жуков.

На новом едином интернет-портале ОКР ежедневно планируется размещение видео, фото и и текстового контента собственного производства ОКР, включая новости от первоисточника в период Олимпийских игр.

Во время Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, интернет-портал планирует охватить уникальную аудиторию численностью не менее 3,2 млн пользователей.