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Конькобежец Кулижников верит, что будет допущен к участию в Играх-2018

Спорт
26 декабря, 12:55 дата обновления: 26 декабря, 13:05 UTC+3 КОЛОМНА область/ 26, декабря. /ТАСС

Лидер мужской сборной России отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в связи с чем может быть не допущен МОК к Олимпиаде в Южной Корее

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Российский конькобежец Павел Кулижников

Российский конькобежец Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников верит в то, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит его к участию в Играх-2018. Об этом он заявил журналистам.

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК. Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил. Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина, что может стать причиной недопуска к Играм-2018.

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"Думаю, что все будет нормально. Меня дисквалифицировали еще в 17 лет. Два раза за это наказывать - абсурд. Все будет нормально", - уверен 23-летний Кулижников.

Во вторник спортсмен стал победителем чемпионата России на дистанции 500 м. "Задач никаких не ставил, просто нужно было пробежать. Чувствую себя нормально, цели на сезон ставлю самые максимальные. Сейчас никакие травмы не беспокоят, чувствую себя хорошо, это моя лучшая форма в карьере", - отметил конькобежец.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды по итогам сезона он становился обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров и один раз - на 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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