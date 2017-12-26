Ласицкене вошла в число 15 лучших атлетов года по версии европейских новостных агентств

ТАСС, 26 декабря. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заняла 14-е место в списке лучших спортсменов 2017 года по опросу Польского агентства печати, в котором принимали участие журналисты новостных агентств из 26 стран Европы.

Первое место в голосовании занял нападающий сборной Португалии по футболу и мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Он в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, ранее в декабре он стал обладателем награды лучшему футболисту мира "Золотой мяч". Роналду второй год подряд побеждает в данном голосовании.

Ласицкене разделила 14-е место в опросе с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону из Франции Мартеном Фуркадом. Россиянка в августе стала двукратной чемпионкой мира, одержав победу на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне. В прошедшем сезоне она победила во всех турнирах, в которых принимала участие, в том числе в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

Второе место в опросе занял британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон, который в 2017 году стал четырехкратным чемпионом мира. Третьим стал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в нынешнем году выиграл семь титулов, в том числе победив на турнирах серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне. Лучшей спортсменкой стала шведская пловчиха Сара Шёстрем (5-е место), которая в 2017 году выиграла три золотые медали чемпионата мира и установила мировые рекорды на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем.

В опросе приняли участие журналисты информагентств из Франции, Румынии, Греции, Австрии, Албании, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Чехии, Германии, Литвы, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Латвии, Португалии, Мальты, Черногории, Молдавия, Венгрии, Словении, Финляндии, Словакии, Сербии, Украины и Польши. От России в голосовании участвовали журналисты агентства ТАСС.

Польское агентство печати определяет лучшего спортсмена и спортсменку года с 1959 года. Отечественные атлеты не раз занимали первые места в данном опросе. Десятиборец Василий Кузнецов первенствовал в 1959 году, тяжелоатлет Юрий Власов - в 1960-м, прыгун в высоту Валерий Брумель - в 1961, 1962, 1963 годах, конькобежка Лидия Скобликова - в 1964-м, прыгун в высоту Владимир Ященко - в 1978-м, пловец Владимир Сальников - в 1980-м, прыгун с шестом Сергей Бубка в - 1985-м, бегунья Светлана Мастеркова - в 1996-м, прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2005-м.