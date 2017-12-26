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Штангистка Сливенко получит золото Игр-2008 после Олимпиады в Пхёнчхане

Спорт
26 декабря, 14:16 UTC+3 МОСКВА Артем Кузнецов, Вероника Советова

Изначально предполагалось, что медаль спортсменке будет вручена во вторник на исполкоме Федерации тяжелой атлетики России

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Оксана Сливенко

Оксана Сливенко

© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов, Вероника Советова/. Россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпиады 2008 года в Пекине, где она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг, после Игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Изначально предполагалось, что медаль спортсменке будет вручена во вторник на исполкоме ФТАР. На Играх-2008 первенствовала китаянка Лю Чуньхун, но позднее Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал ее результат за нарушение антидопинговых правил. Сливенко на Олимпиаде в Пекине стала второй.

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"Была договоренность сделать это сегодня, но сейчас рабочий график у президента ОКР Александра Жукова достаточно напряженный, учитывая конец года, сложившуюся ситуацию в российском спорте и близость Олимпиады в Южной Корее. Все это сподвигло к тому, что передача медали Сливенко произойдет после Олимпийских игр", - сказал Агапитов.

"Конкретных сроков пока нет, но будем надеяться, что это произойдет непосредственно после Игр. Жуков заверил, что собственноручно вручит медаль Оксане", - добавил он.

Глава федерации отметил, что Сливенко с пониманием отнеслась к этому решению. "Эта информация пришла через 10 лет, поэтому такая задержка не критична", - отметил он.

В активе 31-летней россиянки три золотые награды чемпионатов мира, еще шесть золотых медалей она завоевала на чемпионатах Европы. Также в ее активе золото Универсиады 2013 года в Казани. В начале июля текущего года Сливенко заявила о возобновлении спортивной карьеры, которую она приостановила в конце 2013 года.

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