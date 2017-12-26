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БК "Химки" разгромил "Енисей" в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Спорт
26 декабря, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 92:62

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Химки" нанес крупное поражение "Енисею" из Красноярска со счетом 92:62 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Алексей Швед, в активе которого 19 очков. Центровой "Химок" Малкольм Томас был близок к дабл-даблу, набрав девять очков и 10 подборов. У гостей лучшим по результативности стал центровой Мартиньш Мейерс (12).

После девяти игр "Химки" идут на пятом месте в турнирной таблице, одержав шесть побед, "Енисей" с двумя победами в восьми встречах идет девятым. В следующем туре "Химки" 7 января сыграют в гостях с эстонским "Калевом", в тот же день "Енисей" проведет гостевую встречу с казанским УНИКСом.

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