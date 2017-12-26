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"Слован" победил "Йокерит" и прервал серию из восьми поражений в КХЛ

Спорт
26 декабря, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

До этого в последний раз команда Эдуарда Занковца побеждала 28 ноября в игре с "Адмиралом"

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Хоккеисты "Слована"

Хоккеисты "Слована"

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Словацкий "Слован" одержал гостевую победу над финским "Йокеритом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ян Бухтеле (19-я минута), Михал Ржепик (21) и Патрик Лампер (40). У хозяев отличились Хенри Иконен (7) и Пекка Йормакка (45).

"Слован" прервал серию из восьми поражений в КХЛ, до этого в последний раз команда Эдуарда Занковца побеждала 28 ноября в игре с "Адмиралом" (1:0).

"Йокерит" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 42 играх, "Слован" с 44 баллами в 45 матчах идет 12-м. В следующем матче "Йокерит" 28 декабря сыграет на выезде с "Витязем", двумя днями позже "Слован" снова сыграет с "Йокеритом", но уже в ранге хозяина площадки.

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