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Сборная России проиграла команде Чехии в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
26 декабря, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:5

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© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 4:5 в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (5-я минута), Остап Сафин (8), Филип Задина (26), Филип Хитил (38) и Филип Крал (47). У россиян шайбы забросили Алексей Полодян (6), Марсель Шолохов (10), Артур Каюмов (58) и Владислав Семин (60). В следующем матче группы В сборная России 28 декабря сыграет со швейцарцами, днем позднее чехи проведут встречу с командой Швеции.

Сборные России и Чехии провели 18-ю очную встречу на молодежных чемпионатах мира, впервые команды сыграли друг с другом на турнире в 1994 году, когда россияне обыграли соперников со счетом 5:1. При этом данная победа стала для чехов лишь четвертой, остальные 14 встреч выиграла сборная России.

Первый официальный молодежный чемпионат мира прошел в 1977 году, во всех 40 турнирах принимали участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились молодые хоккеисты Канады - 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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