Сборная Швеции победила команду Белоруссии в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 27 декабря. Молодежная сборная Швеции по хоккею обыграла команду Белоруссии со счетом 6:1 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (9-я минута), Эрик Бреннстрём (31), Гленн Густафссон (33), Йеспер Боквист (35) и Лиас Андерссон (43, 52). У проигравших отличился Егор Шарангович (15).

В следующем матче на турнире шведы 28 декабря сыграют с чехами, белорусы днем ранее проведут встречу со сборной Швейцарии.

Положение в группе В: 1. Швеция - 3 очка (1 матч), 2. Чехия - 3 (1), 3. Швейцария - 0 (0), 4. Россия - 0 (1), 5. Белоруссия - 0 (1).

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.