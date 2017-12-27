Конькобежка Фаткулина стала чемпионкой России на дистанции 1000 м

ТАСС, 27 декабря. Ольга Фаткулина завоевала золото чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров. Турнир проходит в подмосковной Коломне.

На текущем чемпионате России спортсменка также победила на дистанции 500 м. Фаткулина на дистанции 1000 м показала результат - 1.15,87 секунды. Второе место заняла Дарья Качанова (1.16,06), третье - Ангелина Голикова (1.17,53).

У мужчин на дистанции 1000 м победил Михаил Козлов с результатом 1 минута 09,42 секунды. Второе место занял Алексей Есин (1.09,50), третье - Сергей Трофимов (1.09,52).

Ранее Фаткулина была пожизненно отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Фаткулина выиграла серебро Олимпийских игр - 2014 в Сочи на дистанции 500 м, на дистанции 1000 м она стала четвертой, на 1500 м - девятой. МОК аннулировал данные результаты. 27-летняя россиянка является чемпионкой мира (1000 м) и бронзовым призером (500 м) ЧМ-2013.

Чемпионат России завершится 28 декабря.