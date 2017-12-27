Сборная России поможет победившему в конкурсе РФС мальчику, мечтающему увидеться с сестрой

ТАСС, 27 декабря. Полузащитник сборной России и казанского "Рубина" Магомед Оздоев поздравил с Новым годом победившего в конкурсе Российского футбольного союза (РФС) мальчика Семена Танкова и пообещал исполнить его мечту - он давно не виделся с родной сестрой и никогда не видел своего племянника. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В ноябре был дан старт проекту, в рамках которого болельщики сборной России в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи обращений. Футболисты сборной России выбрали 121 лучшую историю и исполнят желания победителей.

Восьмилетний Семен Танков живет в Сочи, а его родная сестра и племянник, - на Сахалине. Семен любит спорт, занимается футболом и греко-римской борьбой. Мальчик растет без отца, он мечтает помогать своей маме, чтобы она могла меньше работать. Оздоев пообщался с Семеном по видеосвязи и пообещал исполнить его мечту.

"Прочитав эту историю, я понял, что у него тяжелая история в жизни, он хочет помочь маме, - поделился Оздоев впечатлениями от разговора с Семеном. - Кроме этого, он бы очень хотел поехать на Сахалин, увидеться с сестрой, с племянником, которого не видел никогда в жизни. От всей нашей сборной мы решили ему помочь и сделать ему подарок на Новый год, чтобы он слетал и увиделся с сестрой и племянником. Мы с Семеном разговаривали по "Скайпу", было очень приятно слушать этого парня, он рассказал много разного и интересного и был очень рад, что сбудется его мечта".

Сборная России продолжает исполнять мечты

Семилетняя Милана Боровкова очень любит футбол. В видеообращении к футболистам сборной России девочка рассказала, что она мечтает о майке сборной России. Милана уже получила футболку с автографами игроков сборной.

Пятилетний Глеб Быстров живет в Санкт-Петербурге и занимается футболом. Он мечтал, чтобы Дед Мороз подарил ему на Новый год мяч с автографами игроков и бутсы. Из Великого Устюга Глеба приехал поздравить Дед Мороз. "Я до Нового года и в новогоднюю ночь исполняю мечты мальчишек и девчонок, а футболисты нашей любимой сборной будут в течение года исполнять заветные мечты ребят со всей страны", - высказался о проекте РФС Дед Мороз.

"У меня сегодня очень хорошие эмоции из-за подарка, - поделился радостью Глеб. - Я мечтал о нем, ждал-ждал, добивался-добивался. Не так, что раз, два, три и все готово, а я ждал-ждал, и наконец-то у меня эта мечта исполнилась. Я очень хотел эти бутсы, мне они нравились, а первый раз я захотел их, когда увидел золотые бутсы, в то время как мы шли на матч между санкт-петербургским "Зенитом" и "Тосно" с папой".

Помимо Оздоева, в проекте принимают участие Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Александр Головин (ЦСКА), Далер Кузяев, Антон Заболотный, Андрей Лунев (все - "Зенит"), Евгений Чернов ("Тосно"). Мечты детей продолжат исполняться в этом и 2018 году.