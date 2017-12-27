"Барыс" потерпел четвертое поражение подряд, проиграв "Ак Барсу" в матче КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:2 обыграл казахстанский "Барыс" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Антон Ландер (9-я и 42-я минуты), Никита Языков (12), Роб Клинкхаммер (30) и Станислав Галиев (33). За хозяев отличились Линден Вей (35) и Джеймс Райт (60).

Казахстанская команда потерпела четвертое поражение подряд и находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. "Ак Барс" возглавляет Восточную конференцию, в активе команды 82 очка.

В следующем матче "Барыс" дома встретится с "Сочи" 29 декабря, а "Ак Барс" в тот же день на выезде сыграет с "Сибирью".

В других матчах игрового дня "Сибирь" дома обыграла "Сочи" (4:3), а "Салават Юлаев" на выезде победил "Авангард" (2:1).