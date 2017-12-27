ЦСКА победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Московский ЦСКА со счетом 5:1 обыграл нижегородское "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (18-я минута), Константин Окулов (36), Роман Любимов (43), Сергей Шумаков (46) и Андрей Кузьменко (59). За хозяев отличился Егор Дугин (40).

ЦСКА находится на второй строчке в Западной конференции, набрав 101 очко. "Торпедо" с 77 очками располагается на пятом месте.

"Торпедо" в следующем матче в гостях встретится с "Северсталью" 29 декабря, а ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с "Ладой".