Колобков поддержал предложения комиссии думского комитета по развитию ГЧП в спорте

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал план действий по развитию государственно- частного партнерства (ГЧП) в сфере спорта и туризма, представленный комиссией по ГЧП, действующей при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В Минспорте в среду под председательством Колобкова прошло заседание думской комиссии по ГЧП. В нем приняли участие представители Минфина, Минкультуры, Ростуризма, региональных органов власти, а также предприниматели, готовые выступать в качестве инвесторов.

Как заявил руководитель думской комиссии, депутат Госдумы Дмитрий Свищев, "запрос общества на качественную спортивную инфраструктуру продолжает расти". "Предложения по развитию ГЧП во многом направлены на внедрение механизмов, создающих привлекательные условия для участия в проектах ГЧП. Такие условия необходимо создать для инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в удовлетворение нужд всего общества, а значит и в развитие России", - отметил он.

Свищев представил план действий, необходимых для дальнейшего развития ГЧП в сфере спорта и туризма в 2018 году. Он включает анализ заявок субъектов РФ, направленных в Минспорт с целью получения федерального софинансирования на реализацию проектов ГЧП, а также анализ проектов, уже планируемых к реализации в регионах в рамках программы ГЧП.

"Необходимо также провести мониторинг законодательства субъектов РФ в сфере ГЧП, что позволит не только понять фактическое состояние законодательной и нормативной правовой базы в сфере ГЧП, но и дать предложения по совершенствованию федерального законодательства в части полномочий регионов", - отметил депутат. Он указал на важность анализа мировой практики применения механизмов ГЧП. Кроме этого, по словам руководителя думской комиссии по ГЧП, необходимо создать сайт комиссии по ГЧП в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики для более четкой, прозрачной и эффективной работы с инвесторами.

"Я полностью поддерживаю этот план. Если вопросов нет, то этот план принимается", - заявил, в свою очередь, Колобков. Он напомнил, что в Министерстве спорта функционирует рабочая группа по совершенствованию механизмов ГЧП, которая поможет координации дальнейшей деятельности в этом направлении с Госдумой.

О государственно-частном партнерстве

Под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие органов власти и частного бизнеса в решении общественно значимых задач на обоюдно выгодных условиях.

Более 80% спортивных объектов в России на сегодняшний день являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Реализация ГЧП призвана снизить нагрузку на госбюджет в спортивной сфере.