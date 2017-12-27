"Локомотив-Кубань" одержал победу над "Партизаном" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 27 декабря. Российский "Локомотив- Кубань" со счетом 99:64 обыграл сербский "Партизан" в домашнем матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Павел Антипов, набравший 21 очко. У "Партизана" лучшим стал Ванья Маринкович, набравший 15 очков.

"Локомотив-Кубань" с девятью победами находится на первом месте в группе С. "Партизан" расположился на последнем месте, одержав одну победу.

В следующий этап Еврокубка выйдут четыре лучших команды из каждой группы. 16 клубов снова распределят по четырем группам, в которых пройдет круговой турнир - клубы проведут по одной домашней и одной выездной игре с каждым соперником. В следующий этап пройдут по две лучшие команды из группы.