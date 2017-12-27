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Бывший игрок "Спартака" Калиниченко вошел в тренерский штаб ФК "Полесье"

Спорт
27 декабря, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Клуб выступает во второй лиге чемпионата Украины

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ТАСС, 27 декабря. Бывший футболист московского "Спартака" Максим Калиниченко стал ассистентом главного тренера житомирского клуба "Полесье", выступающего во второй лиге Украины. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Спортивный Житомир".

38-летний специалист вошел в тренерский штаб Александра Призетко, который в среду был назначен на пост наставника команды.

Ранее Калиниченко был помощником Призетко в молодежной и основной команде харьковского "Металлиста" (2015-2017).

В качестве игрока Калиниченко выступал за украинские "Таврию" (2011-2014), "Днепр" (1996-2000 и 2008-2010) и московский "Спартак" (2000-2008), в его активе 47 матчей за украинскую сборную.

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