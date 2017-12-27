Бывший игрок "Спартака" Калиниченко вошел в тренерский штаб ФК "Полесье"

ТАСС, 27 декабря. Бывший футболист московского "Спартака" Максим Калиниченко стал ассистентом главного тренера житомирского клуба "Полесье", выступающего во второй лиге Украины. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Спортивный Житомир".

38-летний специалист вошел в тренерский штаб Александра Призетко, который в среду был назначен на пост наставника команды.

Ранее Калиниченко был помощником Призетко в молодежной и основной команде харьковского "Металлиста" (2015-2017).

В качестве игрока Калиниченко выступал за украинские "Таврию" (2011-2014), "Днепр" (1996-2000 и 2008-2010) и московский "Спартак" (2000-2008), в его активе 47 матчей за украинскую сборную.