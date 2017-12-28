"Манчестер Сити" продлил победную серию в чемпионате Англии до 18 матчей

ТАСС, 28 декабря. "Ньюкасл" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол на 31-й минуте забил Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" по-прежнему не знает поражений в нынешнем сезоне чемпионата страны, а победная серия клуба составляет 18 матчей. "Манчестер" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. "Ньюкасл" располагается на 15-й позиции с 18 очками.

В следующем туре "Манчестер Сити" 31 декабря в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", "Ньюкасл" днем ранее примет "Брайтон".