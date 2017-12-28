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Российская символика может быть использована в Доме болельщиков на Олимпиаде-2018

Спорт
28 декабря, 12:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. В Доме болельщиков российских спортсменов, который будет организован во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, можно будет использовать символику страны. Об этом ТАСС сообщил директор Дома болельщиков Олег Румянцев.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), запретив российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

"Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков", - сказал Румянцев.

Собеседник агентства отметил, что Дом болельщиков, как и предполагалось, будет находиться в прибрежном кластере Олимпиады, который расположен в городе Каннын, в пешей доступности от Олимпийского парка, где пройдут соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, керлингу, конькобежному спорту.

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"Он будет называться "Российский дом болельщиков" или "Дом болельщиков - 2018", поскольку "Дом болельщиков" - устоявшееся словосочетание. МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков", - отметил Румянцев.

Партнеры Дома болельщиков поддерживают спортсменов

Финансировать проект будут партнеры Дома болельщиков, список которых сейчас формируется. "Формально раньше это организовывал ОКР. Понятно, что был ряд исполнителей, которые его готовили, эти же исполнители будут реализовывать проект и на Олимпиаде в Южной Корее. Другое дело, что теперь его нельзя будет считать Домом Олимпийского комитета России", - пояснил директор проекта.

"Финальный список еще не утвержден, но никто не отказывался от сотрудничества в связи с политической ситуацией. Все компании, все потенциальные партнеры выражают поддержку спортсменам", - добавил он.

20 декабря МОК обнародовал список требований к форме "олимпийских атлетов из России" на Играх 2018 года. Список требований к форме, аксессуарам, инвентарю и иной экипировке россиян состоит из 13 пунктов. Форма российских спортсменов не может содержать герб России, эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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