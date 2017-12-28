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Источник: Ещенко продлил контракт со "Спартаком" до 2019 года

Спорт
28 декабря, 12:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Новое соглашение с 33-летним защитником подписано по схеме "1+1"

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Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и "Спартака" Андрей Ещенко (слева направо)

Игроки "Ливерпуля" Мохамед Салах и "Спартака" Андрей Ещенко (слева направо)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник Андрей Ещенко продлил контракт с московским футбольным клубом "Спартак" до 2019 года. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к клубу.

Новое соглашение с 33-летним игроком подписано по схеме "1+1".

"Действие предыдущего контракта заканчивалось летом 2018-го, но соглашение переподписали до лета 2019 года. Также есть возможность в будущем продлить контракт на еще один сезон", - сказал источник.

Защитник перешел в "Спартак" в 2016 году на правах свободного агента. В составе красно-белых Ещенко стал чемпионом России сезона-2016/17. Всего футболист провел за "Спартак" 41 матч в чемпионате страны и забил один гол.

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