Дегтярев: ЧМ по футболу в России станет чемпионатом гостеприимства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России должен стать чемпионатом гостеприимства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламентария.

"Наша цель сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола. Чемпионат должен показать всему миру, какая Россия гостеприимная страна. Можно сказать, что мы будем проводить чемпионат гостеприимства", - заявил Дегтярев, принявший в среду участие в заседании координационного совета правительства РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Количество поданных заявок на приобретение билетов на матчи мундиаля свидетельствует об огромном интересе к чемпионату мира и среди наших болельщиков, и среди гостей России. В России ожидается не менее 1,5 млн туристов, это только те, кто пойдут на матчи чемпионата мира", - отметил он.

Дегтярев рассказал, что по итогам чемпионата мира будет подготовлен доклад об оценке и долгосрочном прогнозе социально-экономического наследия турнира. "Этим может заняться одна из крупнейших мировых аудиторских компаний. Нам важно понимать: какой след оставит чемпионат в российском обществе, какой импульс он даст развитию индустрии гостеприимства, детско-юношескому спорту, как он повлияет на культуру поведения болельщиков", - сказал Дегтярев.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.