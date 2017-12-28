Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дегтярев: ЧМ по футболу в России станет чемпионатом гостеприимства

Спорт
28 декабря, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

По словам чиновника, в России в период проведения турнира ожидается не менее 1,5 млн туристов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России должен стать чемпионатом гостеприимства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламентария.

"Наша цель сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола. Чемпионат должен показать всему миру, какая Россия гостеприимная страна. Можно сказать, что мы будем проводить чемпионат гостеприимства", - заявил Дегтярев, принявший в среду участие в заседании координационного совета правительства РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Смотрите также
Владимир Шахрин

Портал для болельщиков ЧМ-2018 выпустил серию проекта "Город героя" о Екатеринбурге

"Количество поданных заявок на приобретение билетов на матчи мундиаля свидетельствует об огромном интересе к чемпионату мира и среди наших болельщиков, и среди гостей России. В России ожидается не менее 1,5 млн туристов, это только те, кто пойдут на матчи чемпионата мира", - отметил он.

Дегтярев рассказал, что по итогам чемпионата мира будет подготовлен доклад об оценке и долгосрочном прогнозе социально-экономического наследия турнира. "Этим может заняться одна из крупнейших мировых аудиторских компаний. Нам важно понимать: какой след оставит чемпионат в российском обществе, какой импульс он даст развитию индустрии гостеприимства, детско-юношескому спорту, как он повлияет на культуру поведения болельщиков", - сказал Дегтярев.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
3
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
4
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
5
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
6
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама