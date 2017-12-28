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Директор Дома болельщиков: Олимпиаду в Пхёнчхане посетят несколько тысяч россиян

Спорт
28 декабря, 13:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля

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Олимпийский флаг

Олимпийский флаг

© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, по предварительным оценкам, посетят несколько тысяч болельщиков из России. Об этом ТАСС рассказал директор Дома болельщиков Олег Румянцев.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

"По оптимистичным оценкам билетных операторов, приедет несколько тысяч человек. Точной цифры сказать не могу, это их коммерческая информация, но такие оценки я слышал", - сказал Румянцев.

"Причем это не столько жители Москвы, сколько Дальнего Востока. С точки зрения транспортной доступности им попасть на Олимпиаду гораздо проще", - добавил он.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), запретив российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Ранее Румянцев сообщил, что в Доме болельщиков российских спортсменов, который будет работать во время Игр, можно будет использовать символику страны.

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