Директор Дома болельщиков: Олимпиаду в Пхёнчхане посетят несколько тысяч россиян

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, по предварительным оценкам, посетят несколько тысяч болельщиков из России. Об этом ТАСС рассказал директор Дома болельщиков Олег Румянцев.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

"По оптимистичным оценкам билетных операторов, приедет несколько тысяч человек. Точной цифры сказать не могу, это их коммерческая информация, но такие оценки я слышал", - сказал Румянцев.

"Причем это не столько жители Москвы, сколько Дальнего Востока. С точки зрения транспортной доступности им попасть на Олимпиаду гораздо проще", - добавил он.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР), запретив российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 года под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

Ранее Румянцев сообщил, что в Доме болельщиков российских спортсменов, который будет работать во время Игр, можно будет использовать символику страны.