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Улицы в районе стадиона "Динамо" будут названы в честь Никулина, Численко и Якушина

Спорт
28 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Таковы результаты конкурса, который стартовал весной

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Стадион "Динамо"

Стадион "Динамо"

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Улицы, спроектированные в рамках реконструкции Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина и прилегающей к нему территории, будут названы в честь имена народного артиста СССР и болельщика "Динамо" Юрия Никулина, бывшего нападающего клуба и сборной СССР Игоря Численко и бывшего полузащитника команды и тренера сборной СССР Михаила Якушина. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "ВТБ Арена парк".

Таковы результаты конкурса, который стартовал весной.

"Новые улицы нашего кластера обрели достойные, легендарные имена, - сказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов. - Всенародный любимец, артист Никулин всю жизнь болел за "Динамо", причем делал это с присущим только ему юмором, иронией, уважением к соперникам бело-голубых. Якушин - старейшина отечественного тренерского цеха, один из символов "Динамо", неоднократно приводил его к победам и в качестве игрока, и в качестве тренера. Победоносный послевоенный вояж в Британию московского "Динамо" под его началом до сих пор остается одной из самых славных страниц в истории отечественного футбола".

"Численко - кумир миллионов болельщиков, фантастический форвард, вошедший в символическую сборную на чемпионате мира в Англии в 1966 году, когда наши футболисты первый и пока единственный раз в истории стали обладателями медалей мирового первенства. Мы рады, что в конкурсе приняли участие так много людей - болельщиков, ветеранов, горожан и гостей столицы", - добавил Перегудов.

Навигационное оформление новые улицы на "Динамо" получат в момент окончательной сдачи в эксплуатацию той части проекта "ВТБ Арена парк", в которой они расположены. Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Стадион откроется после в марте 2018 года товарищеским футбольным матчем между "Динамо" и ЦСКА.

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