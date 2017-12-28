Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабаев: стадион ЦСКА будет носить название "ВЭБ-Арена" минимум десять лет

Спорт
28 декабря, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В четверг на стадионе ЦСКА прошла торжественная установка вывески "ВЭБ-Арена"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "ВЭБ-Арена"

Стадион "ВЭБ-Арена"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Название "ВЭБ-Арена" будет закреплено за стадионом футбольного клуба ЦСКА минимум на десять лет, а затем, скорее всего, сотрудничество будет продолжено. Об этом журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В четверг на стадионе ЦСКА прошла торжественная установка вывески "ВЭБ-Арена".

"На данный момент речь идет о десяти годах, но мы уверены, а также об этом свидетельствует общемировая практика, что наверняка продолжим сотрудничество. Тем более даже после трех-четырех лет у людей и футбольной общественности объект будет ассоциироваться именно с этим наименованием, поэтому крайне сложно потом это менять", - сказал Бабаев.

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама