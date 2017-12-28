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Биатлонисты Юрлова-Перхт и Волков выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

Спорт
28 декабря, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец, третьими финишировали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклин

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Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков заняли первое место в масс-старте в рамках Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены показали результат 33 минуты 29,8 секунды, допустив на восьми огневых рубежах три промаха.

Второе место заняли чехи Ева Пускарчикова и Ондржей Моравец (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьими финишировали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклин (+9,7; 6).

Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в четверг.

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