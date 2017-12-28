"Зоркий" и "Старт" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 28 декабря. Красногорский "Зоркий" сыграл вничью с нижегородским "Стартом" со счетом 3:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Анатолий Голубков (32-я минута) и Евгений Волгужев (37, 58), у гостей отличились Денис Котков (10), Максим Пахомов (73) и Максим Анциферов (84).
В турнирной таблице "Зоркий" занимает 11-е место, набрав 12 очков, "Старт" с 17 очками идет девятым. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча состоится 5 января в Нижнем Новгороде.