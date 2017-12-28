"Зоркий" и "Старт" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 28 декабря. Красногорский "Зоркий" сыграл вничью с нижегородским "Стартом" со счетом 3:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Анатолий Голубков (32-я минута) и Евгений Волгужев (37, 58), у гостей отличились Денис Котков (10), Максим Пахомов (73) и Максим Анциферов (84).

В турнирной таблице "Зоркий" занимает 11-е место, набрав 12 очков, "Старт" с 17 очками идет девятым. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча состоится 5 января в Нижнем Новгороде.

Результаты других матчей игрового дня:

"Кузбасс" (Кемерово) - "Динамо" (Москва) - 5:5

"Енисей" (Красноярск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 15:3

"Волга" (Ульяновск) - "Динамо" (Казань) - 5:2

"Водник" (Астрахань) - "Родина" (Киров) - 7:0.