Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Йокерит" обыграл "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
28 декабря, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 декабря. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:1 победил подольский "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Оливер Лауридсен (23-я минута), Томми Хухтала (41), Ессе Йоэнсуу (51) и Марко Анттила (55). За хозяев отличился Роман Горак (2).

"Витязь" потерпел пятое поражение в последних семи играх, команда с 54 очками располагается на 11-м месте в Западной конференции. "Йокерит" находится на третьем месте, набрав 87 очков.

Финская команда в следующем матче на выезде сыграет со "Слованом" 30 декабря, а "Витязь" дома 5 января встретится с ЦСКА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
5
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама