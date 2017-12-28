"Йокерит" обыграл "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 28 декабря. Хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:1 победил подольский "Витязь" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Оливер Лауридсен (23-я минута), Томми Хухтала (41), Ессе Йоэнсуу (51) и Марко Анттила (55). За хозяев отличился Роман Горак (2).

"Витязь" потерпел пятое поражение в последних семи играх, команда с 54 очками располагается на 11-м месте в Западной конференции. "Йокерит" находится на третьем месте, набрав 87 очков.

Финская команда в следующем матче на выезде сыграет со "Слованом" 30 декабря, а "Витязь" дома 5 января встретится с ЦСКА.