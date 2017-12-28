Монтелла стал главным тренером футбольного клуба "Севилья"

ТАСС, 28 декабря. Итальянский тренер Винченцо Монтелла возглавил испанский футбольный клуб "Севилья". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до июня 2019 года. Тренер будет официально представлен команде 30 декабря.

Предыдущий тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо был отправлен в отставку 22 декабря из-за неудовлетворительных результатов команды. "Севилья" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков.

Монтелла ранее руководил итальянскими "Миланом" (2016-2017), "Сампдорией" (2015-2016), "Фиорентиной" (2012-2015), "Катанией" (2011-2012) и "Ромой" (2011).