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Тренер "Арсенала" Венгер повторил рекорд Фергюсона по количеству матчей в АПЛ

Спорт
28 декабря, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Выездной матч 20-го тура с "Кристал Пэлас" стал для 68-летнего французского специалиста 810-й игрой в Английской премьер-лиге

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Арсен Венгер

Арсен Венгер

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 28 декабря. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер повторил рекорд бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Выездной матч 20-го тура английского первенства между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" стал для 68-летнего французского специалиста 810-й игрой в АПЛ. В следующем матче 31 декабря лондонская команда на выезде сыграет с клубом "Вест Бромвич", и Венгер сможет превзойти достижение Фергюсона.

На счету бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" также 810 матчей в АПЛ, он руководил командой с августа 1992 по май 2013 года. За это время клуб из Манчестера 13 раз становился чемпионом Англии.

Венгер возглавил "Арсенал" в октябре 1996 года, ранее он руководил японской "Нагоей" (1995-1996), "Монако" (1987-1994), "Нанси" (1984-1987), в качестве ассистента работал в "Канне" (1983-1984). Трижды побеждал в АПЛ с "Арсеналом" (1997/98, 2001/02, 2003/04).

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