Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хави считает, что футболист "Манчестер Сити" Де Брюйне выполняет особую роль в команде

Спорт
29 декабря, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Бывший игрок "Барселоны" считает, что клубы Хосепа Гвардиолы выигрывают именно за счет командной игры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 декабря. Бывший игрок "Барселоны" Хави, который выступает за катарский "Аль-Садд", считает, что футболист "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выполняет особую роль в команде. Слова испанца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.com.

"Команды Хосепа Гвардиолы выигрывают именно за счет командной игры, но всегда должен быть игрок, который делает нечто особенное, - сказал Хави. - В "Барселоне" это Месси, в "Манчестер Сити" такую роль выполняет де Брюйне. Каждый раз, когда он владеет мячом, появляется чувство, что он сделает что-то особенное. Не всегда можно выиграть со счетом 3:0 или 4:0, особенно в Лиге чемпионов, тогда понадобится хорошее выступление этого самого особенного игрока".

Де Брюйне выиграл Кубок лиги в 2016 году в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил семь мячей в 26 матчах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальный размер оплаты труда. Досье
2
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
3
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
4
Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама