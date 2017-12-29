Хави считает, что футболист "Манчестер Сити" Де Брюйне выполняет особую роль в команде

ТАСС, 29 декабря. Бывший игрок "Барселоны" Хави, который выступает за катарский "Аль-Садд", считает, что футболист "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выполняет особую роль в команде. Слова испанца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.com.

"Команды Хосепа Гвардиолы выигрывают именно за счет командной игры, но всегда должен быть игрок, который делает нечто особенное, - сказал Хави. - В "Барселоне" это Месси, в "Манчестер Сити" такую роль выполняет де Брюйне. Каждый раз, когда он владеет мячом, появляется чувство, что он сделает что-то особенное. Не всегда можно выиграть со счетом 3:0 или 4:0, особенно в Лиге чемпионов, тогда понадобится хорошее выступление этого самого особенного игрока".

Де Брюйне выиграл Кубок лиги в 2016 году в составе "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил семь мячей в 26 матчах.