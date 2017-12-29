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Тренер: команда Моисеевой способна завоевать олимпийскую медаль по керлингу

Спорт
29 декабря, 12:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Россиянки в пятницу выиграли отборочный турнир по керлингу к Олимпийским играм 2018 года, обыграв в пятом матче серии до четырех побед команду Анны Сидоровой

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МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Команде скипа Виктории Моисеевой по силам завоевать медаль на предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Сергей Беланов.

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Команда Моисеевой, за которую выступали Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова, в пятницу стала победителем отборочного турнира по керлингу к Олимпийским играм 2018 года, обыграв в пятом матче серии до четырех побед команду Анны Сидоровой. Турнир проходил в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб".

"Прогнозы в спорте не дело тренеров, наша задача - готовить команду. Но с учетом того, что мы прекрасно знаем всех наших соперников, могу сказать, что у нас есть реальные шансы побороться за медали. Поэтому задача - попасть в призеры и бороться за самое высокое место", - сказал Беланов.

В нынешнем сезоне на чемпионате Европы Россию представляла команда Сидоровой, которая по итогам турнира заняла пятое место. Собеседник агентства напомнил, что к чемпионату Федерация керлинга России допустила команду без отбора.

"На мой субъективный взгляд, который подкреплен объективными результатами, команда Моисеевой второй сезон подряд является лидером российского женского керлинга. Поэтому лично меня этот результат не удивил, я знал, что именно так и произойдет", - сказал он.

Команда скипа Моисеевой является чемпионом Европы 2016 года. Команда скипа Сидоровой завоевала два золота (2012, 2015), серебро (2014) и бронзу (2011) чемпионатов Европы, серебряную (2017) и три бронзовые (2014-2016) награды чемпионатов мира.

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