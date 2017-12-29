Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моисеева: российские керлингистки в нынешней форме будут бороться за высокие места на ОИ

Спорт
29 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Комментируя заключительный матч олимпийского отбора, спортсменка отметила уверенность своей команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские керлингистки имеют хорошие шансы на удачное выступление на Играх в южнокорейском Пхёнчхане, если сумеют сохранить нынешнюю форму. Таким мнением с ТАСС поделилась скип Виктория Моисеева, чья команда в пятницу пробилась на Олимпиаду.

Смотрите также

Тренер: команда Моисеевой способна завоевать олимпийскую медаль по керлингу

Свищев: российские керлингисты прошли все необходимые проверки для участия в ОИ-2018

Команда Моисеевой выиграла отборочный турнир по керлингу к ОИ-2018 и выступит в Пхёнчхане

Команда Моисеевой победила команду Анны Сидоровой в пятом матче российского отборочного турнира по керлингу к Олимпийским играм 2018 года со счетом 8:5 и выиграла соревнования с общим счетом в серии до четырех побед 4-1. Турнир проходил в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб".

"Мы пока не обсуждали с руководством задачи на Игры, поскольку только-только стали обладательницами путевок в Пхёнчхан, - рассказала Моисеева. - Но понимаем, на каком уровне сейчас играем. Если будем его придерживаться, у нас будут хорошие шансы на Олимпийских играх".

Комментируя заключительный матч олимпийского отбора, Моисеева отметила уверенность своей команды. "Сегодня игра начиналась довольно интенсивно, обе команды пошли в атаку, не было ни одного разменного энда. Мы понимали, что у нас еще будет шанс в случае проигрыша, а у команды Сидоровой - нет. Соперницы рисковали, играли жестче, а мы старались играть уверенно и держаться своего уровня", - сказала Моисеева.

Команда скипа Моисеевой является чемпионом Европы 2016 года. Команда скипа Сидоровой завоевала два золота (2012, 2015), серебро (2014) и бронзу (2011) чемпионатов Европы, серебряную (2017) и три бронзовые (2014-2016) награды чемпионатов мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальный размер оплаты труда. Досье
2
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
3
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
4
Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал на камеры видеонаблюдения
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
7
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама