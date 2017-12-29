Моисеева: российские керлингистки в нынешней форме будут бороться за высокие места на ОИ

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские керлингистки имеют хорошие шансы на удачное выступление на Играх в южнокорейском Пхёнчхане, если сумеют сохранить нынешнюю форму. Таким мнением с ТАСС поделилась скип Виктория Моисеева, чья команда в пятницу пробилась на Олимпиаду.

Команда Моисеевой победила команду Анны Сидоровой в пятом матче российского отборочного турнира по керлингу к Олимпийским играм 2018 года со счетом 8:5 и выиграла соревнования с общим счетом в серии до четырех побед 4-1. Турнир проходил в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб".

"Мы пока не обсуждали с руководством задачи на Игры, поскольку только-только стали обладательницами путевок в Пхёнчхан, - рассказала Моисеева. - Но понимаем, на каком уровне сейчас играем. Если будем его придерживаться, у нас будут хорошие шансы на Олимпийских играх".

Комментируя заключительный матч олимпийского отбора, Моисеева отметила уверенность своей команды. "Сегодня игра начиналась довольно интенсивно, обе команды пошли в атаку, не было ни одного разменного энда. Мы понимали, что у нас еще будет шанс в случае проигрыша, а у команды Сидоровой - нет. Соперницы рисковали, играли жестче, а мы старались играть уверенно и держаться своего уровня", - сказала Моисеева.

Команда скипа Моисеевой является чемпионом Европы 2016 года. Команда скипа Сидоровой завоевала два золота (2012, 2015), серебро (2014) и бронзу (2011) чемпионатов Европы, серебряную (2017) и три бронзовые (2014-2016) награды чемпионатов мира.