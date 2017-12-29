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"Екатеринбург-Арена" получила заключение Ростехнадзора о соответствии

Спорт
29 декабря, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Начат ввод стадиона в эксплуатацию

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Пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Екатеринбург-Арена" полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии. Об этом сообщается в Twitter компании "Спорт-Инжиниринг".

"Стадион в Екатеринбурге построен, - говорится в сообщении. - В преддверии 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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