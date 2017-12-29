"Екатеринбург-Арена" получила заключение Ростехнадзора о соответствии

Пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Екатеринбург-Арена" полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии. Об этом сообщается в Twitter компании "Спорт-Инжиниринг".

Стадион в Екатеринбурге построен



В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург Арена" к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию. pic.twitter.com/bce3t7WF1G — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) December 29, 2017

"Стадион в Екатеринбурге построен, - говорится в сообщении. - В преддверии 2018 года мы рады сообщить о том, что "Екатеринбург-Арена" к чемпионату мира получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.