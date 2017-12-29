Хоккеист "Чикаго" Анисимов получил травму в матче с "Ванкувером"

ТАСС, 29 декабря. Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Нападающий травмировался в начале первого периода и после 10-й минуты матча на лед больше не выходил. О сроках восстановления игрока не сообщается.

Встреча завершилась поражением "Чикаго" со счетом 2:5.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 36 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал пять результативных передач. "Чикаго" занимает 10-е место с 39 очками.