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Хоккеист "Чикаго" Анисимов получил травму в матче с "Ванкувером"

Спорт
29 декабря, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

О сроках восстановления игрока не сообщается

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Артем Анисимов

Артем Анисимов

© AP Photo/Jim Young

ТАСС, 29 декабря. Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Нападающий травмировался в начале первого периода и после 10-й минуты матча на лед больше не выходил. О сроках восстановления игрока не сообщается.

Встреча завершилась поражением "Чикаго" со счетом 2:5.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 36 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал пять результативных передач. "Чикаго" занимает 10-е место с 39 очками.

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