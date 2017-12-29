Ротенберг: ФХР покажет форму для участия в ОИ-2018 в ближайшее время

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация хоккея России (ФХР) в ближайшее время представит форму, в которой мужская и женская сборные России выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее Ротенберг сообщил ТАСС, что федерация отправила макет формы на согласование в Международный олимпийский комитет (МОК).

"Ждем официального ответа. В ближайшие дни ее [форму] представим", - сказал Ротенберг.

Согласно опубликованным МОК требованиям к форме российских спортсменов на Олимпиаде, эмблемы сборной России, Олимпийского комитета России (ОКР) и российского герба должны быть заменены двухцветным логотипом Olympic Athlete from Russia ("олимпийский атлет из России") или соответствующей аббревиатурой (OAR). Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

Ранее источник в Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил ТАСС, что на хоккейной форме россиян на Олимпиаде вместо герба России будет изображен силуэт игрока. Форма же будет белого и красного цветов.

5 декабря исполком МОК запретил ехать российским атлетам на Олимпиаду под флагом своей страны после того, как ряд спортсменов РФ были отстранены от участия в Играх из-за нарушения ими антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Россиянам предоставлена возможность выступать в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Комиссии МОК должны одобрить список россиян для участия в Олимпиаде до 28 января.