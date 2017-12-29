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Ялонен будет тренировать сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ вместо Знарка

Спорт
29 декабря, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Изначально планировалось, что команду возглавит главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок, однако он не сможет принять участие в Матче звезд по семейным обстоятельствам

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Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен

Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен будет наставником сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Изначально планировалось, что команду возглавит главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок, однако он не сможет принять участие в Матче звезд по семейным обстоятельствам.

"Матч звезд КХЛ - это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки, - сказал Ялонен. - Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне - награда не только для меня, но и для всего клуба "Йокерит". Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами".

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

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