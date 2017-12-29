Ялонен будет тренировать сборную дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ вместо Знарка

ТАСС, 29 декабря. Главный тренер хельсинкского "Йокерита" Юкка Ялонен будет наставником сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально планировалось, что команду возглавит главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок, однако он не сможет принять участие в Матче звезд по семейным обстоятельствам.

"Матч звезд КХЛ - это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки, - сказал Ялонен. - Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне - награда не только для меня, но и для всего клуба "Йокерит". Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами".

Неделя звезд КХЛ пройдет в Астане с 10 по 14 января и включит в себя Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.