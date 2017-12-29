"Автомобилист" победил московское "Динамо" и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 29 декабря. "Автомобилист" со счетом 4:3 одержал победу над московским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У гостей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).

Для "Автомобилиста" эта победа стала четвертой подряд, команда возглавила Восточную конференцию, набрав 83 очка. Московское "Динамо", потерпев четвертое подряд поражение, с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче "Автомобилист" дома сыграет с "Локомотивом" 3 января, а "Динамо" в этот же день на выезде встретится с "Трактором".

В других матчах игрового дня "Авангард" дома уступил "Нефтехимику" в овертайме (2:3), "Сочи" на выезде обыграл "Барыс" (3:2).