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"Автомобилист" победил московское "Динамо" и вышел в лидеры Восточной конференции КХЛ

Спорт
29 декабря, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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ТАСС, 29 декабря. "Автомобилист" со счетом 4:3 одержал победу над московским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Андрей Обидин (3-я минута), Анатолий Голышев (7), Александр Торченюк (10) и Николай Тимашов (26). У гостей отличились Александр Петунин (4), Игорь Игнатушкин (42) и Никита Комаров (43).

Для "Автомобилиста" эта победа стала четвертой подряд, команда возглавила Восточную конференцию, набрав 83 очка. Московское "Динамо", потерпев четвертое подряд поражение, с 69 очками находится на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче "Автомобилист" дома сыграет с "Локомотивом" 3 января, а "Динамо" в этот же день на выезде встретится с "Трактором".

В других матчах игрового дня "Авангард" дома уступил "Нефтехимику" в овертайме (2:3), "Сочи" на выезде обыграл "Барыс" (3:2).

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