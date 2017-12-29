Клуб КХЛ "Авангард" расторг контракт с главным тренером Скабелкой

ТАСС, 29 декабря. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Андреем Скабелкой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый главный тренер будет объявлен в ближайшее время.

Скабелка возглавил "Авангард" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне под его руководством "Авангард" набрал 74 очка в 46 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.