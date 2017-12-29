Россиянин Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира

ТАСС, 29 декабря. Россиянин Сергей Карякин находится на первом месте после первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу. Турнир проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В пятницу прошли 11 из 21 тура чемпионата мира, оставшиеся партии будут сыграны в субботу.

Карякин набрал 9 баллов, на втором месте находится француз Максим Вашье-Лаграв (8,5). На третьем месте располагается еще один россиянин Петр Свидлер (8). Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен идет 13-м (7), россиянин Александр Грищук - 11-м (7,5), Алексей Дреев - 12-м (7), Ян Непомнящий - 17-м (7), Сергей Григорьянц, Владислав Артемьев делят 30-е место (7).

В женском турнире после первого дня лидирует шведка Пиа Крамлинг, второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, третьей - россиянка Валентина Гунина.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря, победитель мужского турнира получит $750 тысяч, женского - $250 тысяч.