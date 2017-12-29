Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира

Спорт
29 декабря, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В пятницу прошли 11 из 21 тура чемпионата мира, оставшиеся партии будут сыграны в субботу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Россиянин Сергей Карякин находится на первом месте после первого соревновательного дня на чемпионате мира по блицу. Турнир проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В пятницу прошли 11 из 21 тура чемпионата мира, оставшиеся партии будут сыграны в субботу.

Смотрите также

Эксперт: тяжелое начало турниров характерно для чемпиона мира по шахматам Карлсена

Российский шахматист Федосеев занял второе место на чемпионате мира по рапиду

Карякин набрал 9 баллов, на втором месте находится француз Максим Вашье-Лаграв (8,5). На третьем месте располагается еще один россиянин Петр Свидлер (8). Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен идет 13-м (7), россиянин Александр Грищук - 11-м (7,5), Алексей Дреев - 12-м (7), Ян Непомнящий - 17-м (7), Сергей Григорьянц, Владислав Артемьев делят 30-е место (7).

В женском турнире после первого дня лидирует шведка Пиа Крамлинг, второй идет грузинка Нана Дзагнидзе, третьей - россиянка Валентина Гунина.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря, победитель мужского турнира получит $750 тысяч, женского - $250 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама