Калининград выполнил обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Все работы в своей части на площадке строящейся арены мы завершили: стадион полностью обеспечен электроэнергией, теплом, водой", - приводит пресс-служба слова главы региона Антона Алиханова.

Губернатор добавил, что темпы подготовки объектов на острове Октябрьский "не вызывают никаких опасений". Степень готовности улично-дорожной сети на острове, по его словам, превышает 76%, подрядчики на 86% выполнили работы по обустройству парковок и транспортно-пересадочного узла рядом со стадионом.

Алиханов отметил высокую готовность Парадной набережной на берегу реки Преголи, где обустроена автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки, установлены ограждения пандусов и лестниц, малые архитектурные формы, а также ведутся активные работы по укреплению берегов реки.

"Парадная набережная практически завершена, уже начались работы по благоустройству другой части берега, которая примыкает ко Второму эстакадному мосту. <...> Сейчас никаких переживаний по поводу проведения берегоукрепления и в целом подготовки острова к чемпионату мира я не вижу", - подчеркнул Алиханов.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет матчи Хорватия - Нигерия (группа D, 16 июня), Сербия - Швейцария (группа E, 22 июня), Испания - Марокко (группа B, 25 июня), Англия - Бельгия (группа G, 28 июня).