Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров - нарушителей антидопинговых правил

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. Документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Закон определяет три ситуации, при которых наставник должен приостановить свою деятельность. Так, тренер будет отстранен, если антидопинговая организация как во время соревнований, так и вне соревновательного периода признает факт владения им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом". В законе также поясняется, что поводом для отстранения может стать факт "распространения или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода наряду с фальсификацией или попыткой фальсификации в любой составляющей допинг- контроля".

Кроме того, временное отстранение наставника спортсмена от работы может грозить ему, если антидопинговая организация установит факт помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или какого- либо другого участия в нарушении антидопинговых правил.

В законе прописано, что трудовой договор с тренером может быть прекращен, если он нарушил (в том числе однократно) общероссийские и международные антидопинговые правила.

Полномочия по определению случаев и установлению порядка отстранения от должности закон возлагает на Министерство спорта РФ.