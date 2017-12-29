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СМИ: "Спартак" хочет приобрести футболиста бразильского "Сантоса" Вериссимо

Спорт
29 декабря, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Руководство российской команды уже связалось с представителями "Сантоса" для обсуждения условий возможного перехода игрока

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ТАСС, 29 декабря. "Спартак" заинтересован в подписании контракта с защитником бразильского футбольного клуба "Сантос" Лукасом Вериссимо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Руководство российской команды уже связалось с представителями "Сантоса" для обсуждения условий возможного перехода бразильского игрока. "Спартак" готов предложить за 22-летнего защитника около €7 млн. На Вериссимо также претендуют португальская "Бенфика", французский "Сент- Этьен" и итальянский "Удинезе".

Действующий контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде защитник дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба.

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