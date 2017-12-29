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Минское "Динамо" победило СКА в матче КХЛ, забросив три шайбы за одну минуту

Спорт
29 декабря, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3

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ТАСС, 29 декабря. Минское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в матче открыл нападающий хозяев Марк-Андре Граньяни (23-я минута), в течение минуты шайбы забросили Джек Скилли (24) и Евгений Ковыршин (24). Также заброшенными шайбами отметились Джастин Фонтейн (26), Александр Павлович (58) и Куинтон Хауден (59). За гостей отличились Егор Яковлев (3), Сергей Широков (38) и Никита Гусев (60).

СКА потерпел второе поражение подряд, команда возглавляет Западную конференцию, набрав 114 очков. Минское "Динамо" находится на десятом месте, в активе команды 61 очко.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с "Трактором" 5 декабря, минская команда 3 декабря на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".

В другом матче игрового дня "Северсталь" дома со счетом 3:2 обыграла "Торпедо".

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