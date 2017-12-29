Астахов: задачей БК "Химки" в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задачей подмосковного баскетбольного клуба "Химки" в 2018 году является сохранение прописки в Евролиге и выход в финал Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

Подмосковный баскетбольный клуб в пятницу проиграл испанской "Барселоне" со счетом 65:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Хочется, чтобы в 2018 году мы смогли реализовать цели, поставленные на сезон, - сказал Астахов. - Наша задача - сохранить прописку в Евролиге, а в чемпионате Единой лиги ВТБ - побороться за победу".

В турнирной таблице Евролиги "Химки" занимают восьмое место, одержав в 15 матчах восемь побед, "Барселона" с пятью победами идет 13-й.

"Хочется пожелать нашим игрокам обойтись без травм в новом году, а тренерскому штабу - найти ниточки, чтобы сильные стороны баскетболистов проявлялись наилучшим образом, а слабые - скрывались", - добавил генеральный директор "Химок".

В следующем матче "Химки" 5 января в гостях сыграют с немецким "Бамбергом", "Барселона" днем ранее примет московский ЦСКА.